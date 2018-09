Mainz will zurück in Erfolgsspur: Offensive gegen Wolfsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will mit einer Offensivstrategie im heutigen Spiel gegen den VfL Wolfsburg wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Cheftrainer Sandro Schwarz erwägt nach dem 0:1 vom Sonntag bei Bayer Leverkusen, in Jean-Philippe Mateta und Anthony Ujah gleich zwei Stürmer aufzubieten. Die Mainzer sind seit sieben Partien gegen die Niedersachsen zu Hause ungeschlagen. Die letzten fünf Spiele zwischen beiden Teams endeten unentschieden, zuletzt gab es dreimal in Folge ein 1:1.