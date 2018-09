Mainz 05 zieht positive Bilanz nach drei Jahren Fan-Dialog

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Um die Sicherheit an den Spieltagen zu erhöhen, wird der FSV Mainz 05 in der Saison 2018/19 weiter den intensiven Austausch mit Fans und Polizei pflegen. Nach drei Jahren habe sich der Fan-Dialog zwischen dem Fußball-Bundesligisten, Fanvereinen und der Bundes- und Landespolizei zu einer Institution entwickelt, teilte der Verein am Dienstag mit.

Es seien vor allem "kleine Veränderungen oder ein einfaches Gespräch, die Ärger vermeiden können und positive Signale in Richtung der Fans senden", sagte Udo Seyfarth, Abteilungsleiter der Mainzer Fanabteilung. Gerade bei der Anreise von Heim- und Gästefans am Spieltag sei Gewaltprävention ein großes Thema. Der Austausch habe eine bessere Akzeptanz der jeweiligen Position des anderen geschaffen, stellte der Fanbeauftragte David Moschner fest.