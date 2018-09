Mainz 05 wohl mit Mateta und Ujah gegen den VfL Wolfsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit gestärkter Offensive will Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg zurück in die Erfolgsspur. Trainer Sandro Schwarz liebäugelt nach dem 0:1 am Sonntag bei Bayer Leverkusen im zweiten Teil der Englische Woche mit dem Einsatz von Jean-Philippe Mateta und Anthony Ujah im Angriffszentrum. "Entschieden ist noch nichts. Wir haben mehrere Optionen und brauchen vor allem Frische", sagte der 05-Coach am Dienstag.

Wie die Mainzer mussten auch der VfL beim 1:3 gegen Freiburg die erste Saisonniederlage verkraften. "Die können trotzdem selbstbewusst aufspielen. Das wird ein intensives Spiel", erklärte Schwarz.