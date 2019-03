Mainz 05 will Negativtrend bei Gastspiel in Bremen stoppen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Bremen (dpa/lrs) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will seine Negativserie stoppen und endlich wieder punkten. Das Team von Trainer Sandro Schwarz ist heute in der Partie bei Werder Bremen nach sechs Niederlagen aus den sieben vergangenen Liga-Partien aber nur Außenseiter. "In den letzten acht Spielen müssen wir wieder das Mainz-05-Gesicht zeigen. In Bremen fangen wir an", forderte Schwarz.

Der gefürchtete Relegationsplatz 16 ist trotz der derzeitigen Misere noch zehn Punkte entfernt, auf einen direkten Abstiegsplatz sind es sogar 16 Zähler. Hoffnung machte zuletzt Stürmer Robin Quaison, der in der EM-Qualifikation mit Schweden Tore gegen Rumänien und Norwegen erzielte. Die Mainzer haben keines der vergangenen fünf Gastspiele an der Weser verloren.