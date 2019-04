Mainz 05 will nach Kantersieg auch bei Dortmund punkten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach dem 5:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg will der FSV Mainz 05 heute auch beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund punkten. Die Dortmunder hatten am vergangenen Wochenende selbst 0:5 in München verloren und die Tabellenführung an die Bayern abgegeben. Das Team von Trainer Lucien Favre steht deshalb nun unter Druck.

Bei den Mainzern wird Kapitän Niko Bungert fehlen, der an einem grippalen Infekt erkrankt ist. Auch Offensivspieler Robin Quaison war zuletzt erkältet, er konnte aber zumindest Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Ersetzen könnte ihn der zuletzt starke Karim Onisiwo.