Mainz 05 will Bremen-Sieg in Freiburg vergolden

Mainz (dpa/lrs) - Mit dem Schwung des 2:1 gegen Werder Bremen will der FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg bestehen. "Wir dürfen uns jetzt nicht zufrieden zurücklehnen. Wir müssen weiter machen und Punkte holen", sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag nach dem Ende der sieben Spiele andauernden Durststrecke in Pflichtspielen.

Bei den laufstarken Breisgauern sei noch einmal eine physische Steigerung nötig. "Wir müssen sehr fleißig sein", erklärte Schwarz, dem bis auf René Adler, Florian Müller, Ridle Baku und Emil Berggreen der komplette Kader zur Verfügung steht. Der Coach fügte deshalb an: "Es wird Härtefälle geben."