Mainz 05 vor Verpflichtung von Monacos Pierre-Gabriel

Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 steht laut Sportvorstand Rouven Schröder vor der Verpflichtung des französischen U21-Nationalspielers Ronael Pierre-Gabriel von der AS Monaco. "Wir haben gemeinsam mit Monaco, dem Spieler und seinem Management eine vorläufige Einigung über den Transfer erzielt", teilte Schröder am Freitag via Twitter mit. "Beide Clubs werden in den nächsten Tagen daran arbeiten, den Transfer zu finalisieren."

Pierre-Gabriel war im Vorjahr für sechs Millionen Euro von AS St. Etienne nach Monaco gewechselt. In der abgelaufenen Saison bestritt der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger lediglich vier Meisterschaftsspiele für das Team aus dem Fürstentum, das als Tabellen-17. nur knapp den Abstieg vermied.