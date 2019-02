Mainz 05 mit Wackelkandidaten nach Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit einigen Wackelkandidaten reist der FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC Berlin am Samstag (15.30 Uhr). Gelb-gesperrt muss John-Paul Boetius passen. Dazu gesellen sich René Adler, Phlipp Mwene, Emil Berggreen und Gerrit Holtmann (grippaler Infekt) als Ausfälle. Die beim 3:0 gegen Schalke 04 erkrankt fehlenden Daniel Brosinski und Jean-Philippe Mateta konnten zumindest Teile des Mannschaftstrainings absolvieren, für Samstag wird es knapp.

Danny Latza kann trotz eines Schlages auf die Wade mitwirken. "Wir müssen abwarten. Alles hängt davon ab, in welchem System wir uns die größeten Chancen ausrechnen", sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. Robin Quaison könnte in der Boetius-Rolle zurückkehren. Beim letzten Berlin-Auftritt sorgte der Schwede im Alleingang für einen 2:0-Erfolg.