Mainz 05 leiht Spanier Rodriguez an Fortuna Sittard aus

Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 gibt Mittelfeldmann José Rodriguez an den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard ab. Das Leihgeschäft bis zum Ende der laufenden Saison verkündeten die 05er am Dienstag. Den 23 Jahre alten Spanier hatte Mainz zuvor bereits an den FC Malaga und Maccabi Tel Aviv verliehen. Beim Team von Trainer Sandro Schwarz hat Rodriguez zwar noch einen Vertrag bis 2020, offenbar aber keine Zukunft mehr. Er kam erst in fünf Pflichtspielen des Bundesligisten zum Einsatz.