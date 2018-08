Mainz 05 bestreitet Testspiel bei TuS Koblenz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 bestreitet am 6. September ein Testspiel beim Fünftligisten TuS Koblenz. Sämtliche Einnahmen der Partie, die um 18.30 Uhr angepfiffen wird, kommen dem insolventen Verein aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zugute. "Natürlich ist es Ehrensache, dass wir unseren Nachbarn TuS Koblenz in dieser finanziell schweren Zeit unterstützen. Wir haben uns schon im Vorfeld viele Gedanken gemacht, in welcher Form wir zu einer Rettung der TuS beitragen könnten", sagte FSV-Vorstandschef Stefan Hofmann.