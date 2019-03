Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der Kämpfer Niko Bungert kapituliert vor den körperlichen Strapazen und beendet am Saisonende seine Karriere. "Die Fußball-Bundesliga wird nicht leichter für mich. Der Entschluss ist in den letzten Monaten gereift. Ich habe gegrübelt, was ich noch leisten kann", sagte der 32 Jahre alte Kapitän des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 am Freitag. "Niko ist ein Sinnbild für die Bereitschaft, das Maximale aus seinen Möglichkeiten herauszuholen, für Leidenschaft und Vereinstreue", würdigte Sportvorstand Rouven Schröder den scheidenden Abwehrspieler.

Einen Mann wie Bungert lassen die Mainzer aber nicht einfach gehen. Wer mit Herzblut am Club hängt, kann auch abseits des Platzes Gutes bewirken. Deshalb wird der Innenverteidiger ab Herbst ein Trainee-Programm absolvieren. Neben den Bereichen Management und Marketing wird auch die sportliche Seite dabei nicht zu kurz kommen. Wie lange die Ausbildung dauert, ist noch offen.

Zuvor will Bungert einen ersten Trainerschein erwerben. "Wir sind froh, dass wir eine gemeinsame Basis gefunden haben, ihn auch über sein Karriereende hinaus zu binden. Gemeinsam können wir so in Ruhe ausloten, in welcher Funktion er in Zukunft Mainz 05 verbunden bleibt", erklärte Schröder.

Bungert ist das ganz recht. Dem gebürtigen Bochumer, der seine ersten Schritte im Profibereich beim FC Schalke 04 absolvierte, ist die Domstadt längst zur Heimat geworden. "Wir haben als Familie beschlossen, hier weiter unseren Lebensmittelpunkt zu haben. Ein Wechsel, auch zu einem Zweitligisten, ist keine Option. Ich werde kein anderes Trikot mehr tragen", sagte Bungert.

2008 war er vom damaligen Zweitligisten Kickers Offenbach nach Mainz gewechselt. Der dienstälteste Profi im Kader mit 214 Pflichtspielen - davon 162 in der Bundesliga - verdiente sich den Respekt der Fans durch seinen nimmermüden Einsatz. In den vergangenen beiden Spielzeiten aber fehlte Bungert immer häufiger. In der Saison 2017/2018 steht nicht ein einziger Einsatz in seiner Vita. In der laufenden Runde sind es nach 26 Spieltagen gerade einmal 122 Minuten.

"Ich will noch mal angreifen", hatte Bungert im Sommertrainingslager 2018 im österreichischen Bad Häring gesagt. Doch er musste erkennen, dass der Körper nicht so wollte wie der Geist. Schuld sind unzählige Muskelverletzungen, die den untadeligen Sportsmann immer wieder zurückwarfen.

Auch wenn Bungert in den verbleibenden Begegnungen der Saison nur noch bedingt helfen kann - hängen lassen will sich der Routinier nicht. Gerade in der jetzigen Negativphase mit sechs Niederlagen in sieben Spielen sieht sich Bungert gefordert. "Wir müssen uns auf unsere Grundtugenden besinnen. Die 05-Art lebe ich vor, jeden Tag. Ich bin schon in Alarmstellung", erklärte der Kapitän. Zum Abschied würde er nur zu gerne noch ein paar Mal auf dem Feld angreifen.