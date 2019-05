Exponiertes Rhein-Main-Derby: Mainz 05 will Frankfurt ärgern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die große Fußball-Bühne haben Eintracht Frankfurt und der FSV Mainz 05 am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) ganz für sich. Geschuldet ist die exponierte Stellung des Rhein-Main-Derbys am vorletzten Spieltag dem Halbfinale der Europa League, in dem die Hessen am Donnerstag erst im Elfmeterschießen (4:5) dem hohen Favoriten FC Chelsea unterlagen. "Eine korrekte Entscheidung, der Eintracht Zeit zur Regeneration zu geben", sagte 05-Trainer Sandro Schwarz am Freitag. Die Ergebnisse der anderen Spiele vom Samstag zu kennen, könne durchaus eine Beeinflussung sein, ergänzte der 40-Jährige.

Wie sich das verpasste Finale der Europa League in Baku nach 120 Minuten und dem nervenaufreibenden Elfmeterschießen auf die Psyche der Eintrachtler auswirkt, bleibe abzuwarten. Schwarz geht von einem starken Gegner aus. "Wir rechnen mit einer stabilen Eintracht. Sie werden eine Trotzreaktion zeigen wollen, weil es sehr enttäuschend und bitter war, so auszuscheiden", erklärte der Mainzer Coach, der sich wie seine Mannschaft auf die Aufgabe freut. "Wir wollen unseren Ansprüchen gerecht werden", betonte Schwarz. Er geht davon aus, dass sich Erlebnisse wie im letzten Jahr mit den 0:3-Niederlagen in der Liga und im Pokal nicht wiederholen.

"Wir haben jetzt eine ganz andere Grundlage. Wir sind bereit, im letzten Auswärtsspiel noch einmal alles rauszufreuern und an unsere besten Leistungen anzuknüpfen." Rücksicht auf den Nachbarn wolle man nicht nehmen. Wenn es am Samstag ganz schlecht für Frankfurt (54 Punkte) läuft, könnte die Eintracht bei einer eigenen Niederlage von Leverkusen (54), Mönchengladbach, Wolfsburg (beide 52) und Hoffenheim (51) überholt werden und auf Platz acht stürzen.

"Wenn sie in die Champions League wollen, müssen sie eigentlich gewinnen. Wir haben größten Respekt vor der Frankfurter Leistung in der Saison. Frankfurt hat viel für den deutschen Fußball getan", meinte Schwarz. Er verweist auf eigene Ziele. "Es geht im Derby nur um uns, wir machen nichts kaputt. Wir wollen noch auf Platz zehn. Deshalb werden wir sicher nicht Spalier stehen."

Ein oder gar drei Auswärtspunkte täten der Mainzer Bilanz gut. Nur elf Zähler sammelten die 05er in fremden Stadien. "Wir haben also genug Motivation und die Mentalität, um in Frankfurt bestehen zu können", erklärte Schwarz.

Karim Onisiwo ist das aktuelle Sorgenkind bei den 05ern, die am Freitag den Vertrag mit Nachwuchstorwart Finn Dahmen bis 2023 verlängerten. Der Österreicher Onisiwo laboriert noch an der im Spiel gegen Leipzig (3:3) erlittenen Gehirnerschütterung. "Er fühlt sich gut, aber bei Kopfverletzungen muss man immer vorsichtig sein", betonte Schwarz.

Fehlt Onisiwo, steht wohl Jean-Philippe Mateta wieder in der Startelf. Offen ist das Rennen auf der Rechtsverteidigerposition. Giulio Donati ist wieder fit und fordert die einstige Stammkraft Daniel Brosinski heraus. "Beide sind auf einem guten Niveau", sagte Schwarz. 2500 Mainzer Fans unterstützen die Mannschaft in der Commerzbank Arena.