Derby gegen Eintracht: Mainzer Coach Schwarz ist Frankfurter

Frankfurt/Main (dpa) - Trainer Sandro Schwarz bestreitet das Bundesliga-Derby des FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt immer noch als Wahl-Frankfurter. "Meine Frau ist Frankfurterin, und durch den Stress der letzten Saison sowie die Geburt unseres Sohnes sind wir noch nicht zum Umziehen gekommen", erklärte der 40-Jährige in einem "Bild"-Interview (Dienstag). Es lebe sich als Mainzer in Frankfurt aber "total entspannt".

Über seine Nachbarn im Stadtteil Niederrad sagte Schwarz: "Klar sind da Eintracht-Fans dabei. Da gibt's ab und an 'nen lockeren Spruch, die freuen sich inzwischen aber auch mit mir über Mainzer Erfolge". Der gebürtige Mainzer und frühere FSV-Profi hat nach eigenen Angaben aber immerhin schon erreicht, dass die Kita-Erzieherin schon einmal zur Stadionführung mit den Kids in der Mainzer Opel Arena war. Der FSV trifft am Mittwoch (20.30 Uhr) auf Eintracht Frankfurt.