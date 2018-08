Boëtius gleich Kandidat für Mainzer Startelf in Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der niederländische Neuzugang Jean-Paul Boëtius könnte den FSV Mainz 05 bereits am Samstag (15.30 Uhr) im ersten Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg verstärken. "Er ist wegen seiner guten körperlichen Verfassung eine Option. Er ist ein Qualitätsspieler", sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. Der Offensivspieler von Feyenoord Rotterdam könnte auf die Position von Pablo De Blasis rücken, der am Mittwoch nach Clubangaben einen Vertrag beim spanischen Erstligisten SD Eibar unterzeichnet hat.

Fehlen wird in Nürnberg auch Jean-Philippe Gbamin, der sich beim 1:0 gegen den VfB Stuttgart einen Faserriss im Adduktorenbereich zugezogen hatte. Pierre Kunde gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Position im defensiven Mittelfeld. 05-Coach Schwarz peilt gleich den ersten Auswärtssieg an. "Wir sind so selbstbewusst, um sagen zu können, dass das unser Anspruch ist. Wir haben Lust auf Leistung."