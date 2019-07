Torjäger Beck bleibt Kapitän beim 1. Magdeburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Torjäger Christian Beck führt auch in der kommenden Saison den 1. FC Magdeburg als Kapitän an. Wie der Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag bekanntgab, werden Timo Perthel und Tobias Müller die beiden Stellvertreter Becks sein.

Beck, 31 Jahre alter Mittelstürmer, spielt bereits seit Januar 2013 für die Magdeburger, die am kommenden Samstag in die neue Saison einsteigen. Gegner am ersten Spieltag der 3. Liga wird vor heimischer Kulisse der ehemalige Bundesligist Eintracht Braunschweig sein.