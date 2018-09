Schwere Aufgabe für noch sieglose Magdeburger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paderborn (dpa/sa) - Der 1. FC Magdeburg tritt heute mit Optimismus beim SC Paderborn an. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel wartet vor ihrem sechsten Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga aber noch immer auf den ersten Sieg. "In der Liga muss um jeden Punkt gekämpft werden, das gilt für uns und auch für Paderborn", sagte Härtel. Beide Teams stiegen in diesem Sommer auf. Paderborn feierte schon zwei Siege und ist Elfter. Magdeburg belegt vor dem Duell nur den 16. Tabellenplatz. Verzichten muss der Magdeburger Trainer auf Rico Preißinger und womöglich auch Nico Hamann und Christian Beck.