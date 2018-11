Nach Last-Minute-Niederlage: Magdeburg brennt auf Heimsieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Nach dem späten Knockout gegen Fürth mussten die Kicker des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg erstmal die Köpfe freikriegen. Deshalb tat "die etwas längere Woche uns gut", bekannte der neue FCM-Coach Michael Oenning am Freitag. Denn in der Nachspielzeit hatte der Aufsteiger vor einer Woche bei der SpVgg. Greuther Fürth eine 2:1-Führung verspielt und in letzter Minute noch mit 2:3 verloren. Und damit nicht zum ersten Mal in der Premieren-Saison im deutschen Unterhaus einen möglichen Punktgewinn vergeben.

Ein generelles Problem sieht Oenning vor dem schweren Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum darin aber nicht. "Späte Niederlagen sind nicht unser Problem, das ist ein generelles Problem im Fußball. Das sind Dinge, die haben wir besprochen. Das müssen wir taktisch cleverer machen", meinte der 53-Jährige und ergänzte: "Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft auf den ersten Heimsieg brennt."

Oenning bangt vor seinem ersten Heimspiel als FCM-Coach um den Einsatz von Mittelfeldspieler Björn Rother. "Er hat muskuläre Probleme und ist fraglich", sagte er. Definitiv fehlen wird am Sonntag Ersatzkeeper Jasmin Fejzic. Abwehrspieler Romain Bregerie (Wadenprobleme) kehrte derweil ins Mannschaftstraining zurück. "Wir hoffen, dass es dort keine Rückschläge geben wird", sagte Oenning.

Die Magdeburger haben nach 14 Spieltagen erst einen Sieg auf dem Konto und als Tabellenvorletzter vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Die Gäste sind als Fünfter (23 Zähler) in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. "Bochum ist eine spielstarke Mannschaft und kommt mit Selbstvertrauen her. Die letzten sechs Spiele haben sie nicht verloren", sagte Oenning anerkennend. Dennoch rechnen sich die Bördeländer etwas aus. "Wir haben im Training hart gearbeitet und wollen Sonntag den ersten Heimsieg holen", sagte Kapitän Christian Beck.