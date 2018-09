Magdeburg will in Kiel an gute Leistungen anknüpfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Der 1. FC Magdeburg will sich am Montagabend gegen Holstein Kiel endlich für eine gute Mannschaftsleistung belohnen. "Es gilt jetzt auch auswärts, das zu bestätigen, mit der Art und Weise wie wir Darmstadt und auch Ingolstadt bespielt haben", forderte Trainer Jens Härtel von seiner Mannschaft.

Die Bilanz des FCM in Kiel lässt aber keinen übergroßen Optimismus aufkommen. Einem Magdeburger Sieg an der Förde stehen drei Niederlagen und drei Remis gegenüber. Zuletzt begegneten sich die Teams in der 3. Liga: Im März 2017 holte der FCM in Kiel ein Unentschieden. Mit einem Sieg am Montag könnte der FCM nach Punkten mit den "Störchen" gleichziehen und auch etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen gewinnen.

Im Gegensatz zu Kiel, das auf seinen südkoreanischen Topspieler Jae-Sung Lee verzichten muss (Länderspiel), stehen dem FCM alle Spieler zur Verfügung. Auch Neuzugang Romain Brégerie könnte gleich in der Startelf stehen. Der vom FC Ingolstadt ausgeliehene Franzose habe "einen guten Fitnesszustand", urteilte Härtel. "Die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass er anfängt." Welche Position der Neuzugang ausfüllen wird, steht aber noch nicht fest. "Er bringt die Flexibilität mit, im Zentrum oder auf einer äußeren Position in der Dreierkette zu spielen", sagte Härtel. Es gelte abzuschätzen, wo Brégerie für den FCM am wertvollsten sein kann.

Neben der Hereinnahme von Brégerie - vermutlich für Tobias Müller, der nach Hüftprellung erst am Donnerstag wieder im Training war - wird es keine großen Veränderungen in der Startelf geben. Auch nicht im Tor, wo der zuletzt in die Kritik geratene Jasmin Fejzic von Beginn an auflaufen wird. "Wir werden für dieses Spiel auf keinen Fall einen Torwartwechsel vornehmen", sagte Härtel. Überzeugt Fejzic auch in Kiel nicht, dürften in der Länderspielpause die Karten im Tor aber neu gemischt werden.