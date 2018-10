Magdeburg will in Heidenheim zweiten Saisonsieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Eigentlich hört es sich nicht schlecht an: Aufsteiger 1. FC Magdeburg ist in der 2. Fußball-Bundesliga seit fünf Spielen ungeschlagen. Doch das Team von Chefcoach Jens Härtel hat nach neun Spieltagen erst einen Saisonsieg auf dem Konto - der Druck auf den Tabellen-15. wird immer größer. Nicht nur deshalb kämen Härtel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) drei Punkte beim 1. FC Heidenheim gerade recht. "Wir versuchen natürlich, an den Sachen zu arbeiten, die uns nicht gefallen. Mehr können wir aber auch nicht machen", sagte der 49-Jährige.

Zuvor hatten Geschäftsführer Mario Kallnik und Sportchef Maik Franz öffentlich Kritik an der Punktausbeute und der Spielweise des Profi-Teams geübt. Für Härtel kein Problem. Das sei völlig legitim. "Mario und Maik haben die Ergebnisse ganz explizit angesprochen. Wir wissen, dass wir vier Punkte mehr hätten haben können", erklärte Härtel. Dennoch sollte man nicht zu sehr den Fokus darauf legen: "Wenn man so etwas so sehr in den Vordergrund rückt und es kommen ein paar Spiele, in denen nicht gepunktet wird, dann sind wir ohne Not unter Zugzwang."

Vor dem Gegner und dessen Trainer Frank Schmidt hat Härtel großen Respekt. Beide machten zusammen 2011 den Fußball-Lehrer. "Die Heidenheimer bringen alles mit, was man sich wünscht. Sie können Fußball spielen, aber auch leidenschaftlich verteidigen. Sie spielen unter Frank Schmidt sehr mutig", sagte Härtel und ergänzte: "Es macht den Verein sympathisch, wie sie den Weg zusammen mit dem Trainer gehen. Dort läuft es so, wie ich mir das vorstelle."

Um in Heidenheim zu bestehen, sollten sich die Magdeburger nach Aussage von Torwart Alexander Brunst an das 2:2 gegen Dynamo Dresden erinnern. "Uns sollte die zweite Halbzeit gegen Dresden Mut machen, diese Wucht, mit der wir da aufgetreten sind, sollten wir mit nach Heidenheim nehmen, um etwas mitzunehmen", sagte Brunst.

Auch Härtel sieht sein Team auf Augenhöhe mit dem Gegner. "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Wir können nicht jedes Spiel 100 Prozent dominieren. Aber wenn wir uns weiter entwickeln, werden wir genug Punkte holen, um in der Liga zu bleiben", sagte er.