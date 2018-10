Magdeburg hofft mit couragierten Leistung auf Erfolg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg will mit dem zweiten Saisonsieg den Druck etwas von sich nehmen. Zwar ist der Aufsteiger seit fünf Spielen ungeschlagen. Doch das Team von Chefcoach Jens Härtel hat vor dem Premieren-Duell heute (13.00 Uhr) beim 1. FC Heidenheim erst einen Erfolg auf dem Konto. Der Tabellen-15. muss sehr wahrscheinlich auf Mergim Berisha, Joel Abu Hanna, Rico Preißinger und Philipp Harant verzichten. Dennoch ist die Härtel-Elf nicht chancenlos. "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Wir können nicht jedes Spiel 100 Prozent dominieren. Aber wenn wir uns weiter entwickeln, werden wir genug Punkte holen, um in der Liga zu bleiben", sagte Härtel. Für ihn kommt es zum Wiedersehen mit Heidenheims Coach Frank Schmidt. Härtel und er machten 2011 zusammen den Fußball-Lehrer.