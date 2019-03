Magdeburg braucht Erfolg gegen Heidenheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Es wird nicht leichter, ein Sieg gegen den 1. FC Heidenheim käme für dem 1. FC Magdeburg zur richtigen Zeit. Seit vier Spielen wartet die Mannschaft von Trainer Michael Oenning nun schon wieder auf einen Sieg. Zwei Tore erzielte der FCM in den Partien lediglich, ebenso viele Punkte kamen dabei zusammen. Mit einem Remis an diesem Freitag (18.30 Uhr) vor heimischer Kulisse würden die Magdeburger voraussichtlich zwar mit dem SV Sandhausen die Plätze tauschen und auf Rang 15 klettern. Die Sandhausener können aber schon am Sonntag nachlegen beim Tabellenletzten FC Ingolstadt.

Personell sieht es ordentlich aus. Am Donnerstag meldete sich Philip Türpitz mit "ein bisschen Unwohlsein" ab. "Ich hoffe, dass es nicht von Dauer ist", meinte Oenning aber. Er kündigte schon mal eine "schlagkräftige Truppe" an. Muss sie auch sein, denn Gegner Heidenheim beendete vor der Länderspielpause seinen Hänger mit vier Spielen ohne Sieg und gewann gegen den Tabellendritten 1. FC Union Berlin. "Es wartet ein großer Brocken auf uns", sagte Oenning: "Da freuen wir uns drauf."

Seit Montag habe sich die Magdeburger auf die Gäste, die noch auch die Aufstiegsplätze hoffen dürfen, vorbereitet. "Sie sind sehr spielstark und sehr eingespielt und haben über vielen Jahre mit Frank Schmidt den gleichen Trainer, den ich sehr schätze", sagte Oenning. Für seine eigene Mannschaft gehe es darum, mutig zu sein und den Gegner möglichst weit weg vom eigenen Tor zu halten.

Der Druck auf die Mannschaft und den Trainer ist groß, in den acht Spielen, die noch ausstehen, muss der FCM auch gegen die drei Top-Teams noch antreten. Jeder habe das Ziel vor Augen, sagte Abwehrspieler Tobias Müller und lobte den Zusammenhalt der Mannschaft des Liganeulings.