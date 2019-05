Magdeburg bei Trainersuche fündig geworden: Krämer übernimmt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Stefan Krämer wird neuer Trainer beim Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg. Das teilte der Verein am Dienstag in Magdeburg mit. Krämer unterschrieb den Angaben zufolge einen bis zum 30. Juni 2021 laufenden Vertrag. "Unsere Mannschaft wird mit Blick auf die kommende Spielzeit in der 3. Liga ein neues Gesicht zeigen", erklärte Maik Franz, Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Magdeburg. "Natürlich ist es eine reizvolle Aufgabe und zugleich eine großartige Herausforderung, ein neues Team mit dem 1. FC Magdeburg zu formen", sagte Krämer.

Der 52-Jährige war bis zum 28. Januar 2019 bei Drittligist KFC Uerdingen engagiert. Den Fußball-Osten kennt der gebürtige Mainzer durch seine Trainerämter beim FC Energie Cottbus und dem FC Rot-Weiß Erfurt. Die Magdeburger hatten sich nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga von Cheftrainer Michael Oenning getrennt.

Franz hob hervor, Krämer besitze "ausgeprägte integrative Fähigkeiten, welche er in den Dienst seiner Mannschaft stellt. Ähnliche Herausforderungen hat er bereits mit Arminia Bielefeld und Energie Cottbus mit Erfolg bewerkstelligt." In den Gesprächen mit Krämer sei deutlich geworden, "dass wir eine gemeinsame Spielphilosophie verfolgen, welche durch die Werte des 1. FC Magdeburg getragen werden soll."

Der neue Cheftrainer erklärte, er und der Verein wollten gemeinsam leidenschaftlichen und mutigen Fußball in einer starken 3. Liga zeigen. "In den kommenden Wochen liegt viel harte Arbeit vor uns, eine gute Mannschaft aufzubauen, um daraus eine schlagkräftige Einheit zu formen. Ich freue mich, den 1. FC Magdeburg mit all‘ seinen Facetten kennenzulernen", so Krämer. Das Drittliga-Team des Clubs startet am 17. Juni in die Saison-Vorbereitung.