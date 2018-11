Kallnik: In Ruhe richtige Entscheidungen treffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Geschäftsführer Mario Kallnik hat nach dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz und der vierten Niederlage nacheinander von einer schweren sportlichen Situation für den 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga gesprochen. Der Zuspruch für Trainer Jens Härtel sei nachvollziehbar, meinte er. Kallnik kündigte aber auch an, dass man das 2:3 am Sonntag daheim gegen den SSV Jahn Regensburg sacken lassen und "dann in Ruhe analysieren und die richtigen Entscheidungen treffen" müsse.

Die Magdeburger warten weiterhin auf den zweiten Saisonerfolg nach dem 1:0 am 30. September beim SV Sandhausen. Zuhause konnten sie nach dem Aufstieg noch kein Spiel gewinnen.