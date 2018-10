Fußballfans aus Magdeburg und Dresden bleiben friedlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dap/sa) - Das brisante Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SG Dynamo Dresden ist in Magdeburg friedlich geblieben. Die Fans beider Lager seien weitestgehend ruhig an- und abgereist, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Einen kleinen Zwischenfall nach dem Spiel konnten Polizeikräfte rechtzeitig abwehren. Fans aus Magdeburg wollten den Parkplatz der Dresdner Gäste stürmen. Die Polizei verhinderte die Begegnung mit den Anhängern aus Dresden. Die Angreifer aus Magdeburg wurden weggeschickt.

Magdeburg und Dresden dominierten in den 1970er Jahren die DDR-Oberliga. Die Lager sind seither verfeindet. Magdeburg und Dresden trennten sich am Samstag in dem emotionalen Ost-Duell mit 2:2. Vor und nach dem Spiel sorgten mehrere Hundertschaften der Polizei für die Sicherheit der als brisant eingestuften Begegnung.