Magdeburg (dpa) - Geschäftsführer Mario Kallnik hat den Positivtrend des 1. FC Magdeburg in diesem Jahr als ein "zartes Pflänzchen" bezeichnet, das dem Verein Hoffnung gebe. Die Mannschaft von Trainer Michael Oenning holte aus den vier Spielen der 2. Fußball-Bundesliga nach der Winterpause zehn Punkte und kletterte auf den 15. Tabellenplatz. An diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) will der 1. FCM im Heimspiel gegen Mitaufsteiger SC Paderborn nachlegen.

"Das ist eine schöne Momentaufnahme und bestätigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Kallnik in einem Interview der "Magdeburger Volksstimme" (Freitag). "Fakt ist aber, dass nur die Tabelle nach dem letzten Spieltag wichtig ist. Und in dieser Tabelle sollten wir über dem Strich stehen. Nur das hat Priorität", sagte der Geschäftsführer.

Er äußerte sich auch über das Ende der Ära von Jens Härtel Mitte November vergangenen Jahres. Nach zwei Aufstiegen und insgesamt gut vier Jahren Zusammenarbeit hatte sich der Verein von dem 49-Jährigen getrennt. Für ihn kam der 53 Jahre alte Oenning. "Der Trainerwechsel musste sitzen. Zeit für Experimente beziehungsweise einen Fehlgriff gab es nicht. Wir hatten die Situation tiefgründig analysiert und uns anhand der vorliegenden Ergebnisse entschieden", erklärte Kallnik.

Dabei haben sich auch manche Abläufe verändert. Wie Kallnik ausführte, lag die letzte Entscheidung bei Transfers immer bei Härtel. "Das haben wir geändert und bereits in der zurückliegenden Winter-Transferperiode so praktiziert", betonte Kallnik.

Der 44-Jährige erklärte, dass sich der Coach grundsätzlich in den Transferprozess einbringen könne. Inwieweit er und Maik Franz als Leiter der Lizenzspielerabteilung "die Meinung des Trainers für unsere Entscheidungsfindung gewichten, liegt in unserer Führungskompetenz".