3000 Euro Geldstrafe für 1. FC Magdeburg nach Becherwürfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg muss wegen des Fehlverhaltens einiger Anhänger 3000 Euro Geldstrafe an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) überweisen. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, werden damit Plastikbecher-Würfe aus dem magdeburger Block in den Partien gegen den MSV Duisburg und beim SV Sandhausen jeweils nach gegnerischen Torerfolgen geahndet. Der verein hat dem Urteil zugestimmt.