1. FC Magdeburg will bei St. Pauli was mitnehmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die Ausgangslage scheint gegen den 1. FC Magdeburg zu sprechen. Ganze 20 Punkte trennen den Tabellen-Vorletzten der 2. Fußball-Bundesliga vom Vierten. Doch die Bördeländer gehen kämpferisch in das schwere Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli.

DIE AUSGANGSLAGE: Der 1. FC Magdeburg steht mit elf Punkten auf Abstiegsplatz 17. Die Hamburger haben als Vierter 20 Zähler mehr auf dem Konto. "Wir dürfen uns kein Sand in die Augen streuen. Wir sind im Abstiegskampf und sagen uns die Wahrheit", sagte Oenning. Er konnte bisher keines seiner vier Spiele als FCM-Coach gewinnen. Es gab zwei Niederlagen und zwei Unentschieden.

DIE STATISTIK: Bisher gab es drei Duelle: Zwei in der Regionalliga und eins in der 2. Bundesliga. Gegen die Hamburger konnte der FCM bisher noch nicht gewinnen. Einem Remis stehen zwei Niederlagen gegenüber. Das Hinspiel in dieser Saison hatten die Magdeburger Anfang August mit 1:2 verloren. Nach der Führung durch Christian Beck drehten die Kiez-Kicker das Spiel. "Unser Fußball hat sich aber geändert und wir verbessern uns Schritt für Schritt", sagte Abwehrspieler Dennis Erdmann kämpferisch.

DAS PERSONAL: Personell stehen bis auf den langzeitverletzten Aleksandar Ignjovski voraussichtlich alle Spieler zur Verfügung. Joel Abu Hanna hat laut Oenning noch leichte Magenprobleme.

DIE STIMMEN:

Michael Oenning (Trainer 1. FC Magdeburg): "Ich habe einen guten Eindruck von den Jungs. Ich hoffe, wir werden mit einer gesunden Aggressivität nach Hamburg fahren. Wir fahren nicht dorthin, weil es so schön ist, sondern um drei Punkte zu holen."

Dennis Erdmann (Abwehrspieler 1. FC Magdeburg): "Ich bin bereit für Pauli, der Rest der Jungs auch. Es wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir fokussieren uns und blenden alles andere aus."