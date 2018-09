1. FC Magdeburg wartet weiter auf Sieg: 0:0 gegen Bielefeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Auch im fünften Anlauf hat Aufsteiger 1. FC Magdeburg nicht den ersten Sieg einfahren können. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel spielte am Montagabend in der 2. Fußball-Bundesliga 0:0 gegen Arminia Bielefeld. Bielefeld ist mit acht Punkten Neunter, der sieglose Neuling Magdeburg bleibt als 16. im Tabellenkeller. Vor 19 794 Zuschauern in der MDCC-Arena dominierten beide Abwehrreihen, allerdings hatten die Gäste mehr Spielanteile.

FCM-Trainer Jens Härtel hatte neben Alexander Brunst im Tor auch Michel Niemeyer und Felix Lohkemper in die Startelf beordert. Das fruchtete nicht sofort, weil zunächst die Gäste das Kommando übernahmen. Aber auch Bielefeld machte aus seinem Ballbesitz zu wenig, so dass der FCM durch Marcel Costly den ersten Torabschluss verzeichnen konnte (10. Minute). Höhepunkt aus Magdeburger Sicht war ein Fernschuss von Björn Rother, den Stefan Ortega zur Ecke lenkte. Auf Bielefelder Seite stand allerdings auch nur ein Kopfball von Andreas Voglsammer über die Latte zu Buche (36.).

Nach dem Wechsel hatte erneut Voglsammer die Chance zur Führung, doch FCM-Keeper Brunst parierte den Kopfball aus zwei Metern glänzend. Auf der Gegenseite köpfte Christian Beck den Ball aus fünf Metern hauchdünn am Tor der Gäste vorbei.