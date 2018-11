1. FC Magdeburg schlägt FSV Barleben im Test deutlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat am Montagabend sein zweites Testspiel unter dem neuen Trainer Michael Oenning bestritten und gewonnen. Gegen Sechstligist FSV Barleben hieß es 8:0 (4:0). Wie schon gegen Eintracht Braunschweig wechselte der FCM zur Halbzeit fast komplett. In der ersten Hälfte trafen Christian Beck (12.), Felix Lohkemper (25., 31.) und Philip Türpitz (37.) per Strafstoß. Mergim Berisha (52., 62.), Nils Butzen (58.) und Marius Bülter (79.) erhöhten nach der Pause. Lediglich eine Verletzung von Aleksandar Ignjovski (16.) trübte den guten Test. Am Freitag tritt der FCM in der Liga beim Tabellenachten SpVgg Greuther Fürth an.