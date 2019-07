1. FC Magdeburg nimmt Sören Bertram unter Vertrag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat den Stürmer Sören Bertram verpflichtet. Der 28-Jährige erhalte einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, teilte der Verein am Sonntag mit. Bertram spielte zuletzt in der 2. Bundesliga beim SV Darmstadt 98. Er war im Winter vergangenen Jahres vom FC Erzgebirge Aue zu den Hessen gewechselt. Er soll am Montag das Training mit der Mannschaft von Trainer Stefan Krämer aufnehmen.

Bertram ist in Sachsen-Anhalt kein Unbekannter. Er spielte insgesamt drei Jahre beim Liga-Konkurrenten Hallescher FC, bevor er ins Erzgebirge wechselte. Zu weiteren Stationen des gebürtigen Niedersachsen zählten unter anderem der Hamburger SV, der FC Augsburg und VfL Bochum. Mit der Verpflichtung Bertrams sei die Kaderplanung des 1. FC Magdeburg für die kommende Spielzeit abgeschlossen, hieß es.