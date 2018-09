1. FC Magdeburg hofft auf ersten Zweitliga-Sieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hofft heute auf seinen ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel empfängt zum Abschluss des fünften Spieltags Arminia Bielefeld. Aus den bisherigen vier Spielen nach dem Aufstieg holte Magdeburg erst zwei Punkte. Bielefeld kommt bereits auf sieben. Härtel will seine Mannschaft so einstellen, dass sie die gegnerischen Spieler so weit wie möglich vom Tor weghält, in das Alexander Brunst rückt. Der 22-Jährige spielt anstelle des in die Kritik geratenen Jasmin Fejzic. Verletzungsbedingt fehlt nur Nico Hammann wegen Knieproblemen.