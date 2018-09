1. FC Magdeburg gegen Arminia Bielefeld unter Zugzwang

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Im fünften Anlauf soll es endlich klappen: Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg will am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) endlich den historischen ersten Zweitliga-Sieg seiner Geschichte einfahren. Im Magdeburger Stadion gibt Arminia Bielefeld seine Visitenkarte ab.

Gegen den Vorjahresvierten legt Trainer Jens Härtel Wert auf eine starke Defensive. "Klar ist, dass wir defensiv stabil sein müssen, dass wir nicht erst hinten liegen, sondern sie möglichst weit weg halten von unserem Tor", erklärte Härtel. Dazu ersetzt der 22-jährige Alexander Brunst den erfahrenen Jasmin Fejzic im Tor. Der war in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten, wirkte unsicher. Dagegen zeigte Brunst im DFB-Pokal gegen Darmstadt trotz der Niederlage eine gute Leistung.

Sonst sieht Härtel keine Gründe für eine "große Rotation". Allerdings fand der Coach durchaus kritische Wort zur Trainingswoche. "Die ganze Mannschaft ist ein bisschen zäh aus dem Wochenende gekommen. Aber die Woche ist lang, da haben wir auch ein Stück weit Verständnis." Es sei nicht so einfach, von Montag zu Montag Spannung aufzubauen.

Bis auf Nico Hammann, der mit Knieproblemen ausfällt, sind alle Spieler fit, so dass Härtel aus dem vollen Schöpfen kann. Er werde bis zum Montag noch ein paar Eindrücke sammeln, kündigte er an. So wäre auch ein Wechsel in der Offensive denkbar, denn: "Einen Persilschein für die Startelf gibt es bei uns nicht."

In jedem Fall muss der FCM dringend punkten, um das Tabellenmittelfeld nicht schon frühzeitig aus den Augen zu verlieren. Vor 19 000 Zuschauern am Montagabend sollten die Voraussetzungen dafür allerdings gut sein.