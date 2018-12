Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg trennt sich vorzeitig von seinem Stürmer Mergim Berisha. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, wird das Leihgeschäft mit Berishas Club FC Red Bull Salzburg am 31. Dezember beendet. Der 20-Jährige war zu Saisonbeginn mit großen Vorschusslorbeeren nach Magdeburg gekommen, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen. Er kam nur zu vier Zweitliga-Einsätzen und spielte auch in der 1. Runde um den DFB-Pokal.