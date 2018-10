Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Werder Bremen geht zuversichtlich in das DFB-Pokalspiel in Lübeck gegen den SC Weiche Flensburg. Noch nie verlor der Fußball-Bundesligist in diesem Wettbewerb gegen einen Regionalliga-Verein. Der Bundesliga-Vierte muss allerdings heute (18.30 Uhr/Sky) auf die zuletzt angeschlagenen Defensivspieler Philipp Bargfrede und Niklas Moisander verzichten.

Florian Kohfeldt, der einen Tag vor dem Pokalspiel sein einjähriges Dienstjubiläum als Werder-Chefcoach beging, bereitet sein Team wie auf ein Bundesliga-Spiel vor. "Wir wollen im Pokal überwintern. Wir schonen keinen, sondern wollen die beste Mannschaft auf dem Platz haben", sagte der 36-Jährige. Er hofft auch auf eine Reaktion seines Teams nach der 2:6-Pleite am Sonntag gegen Bayer Leverkusen.

Die Partie findet im Stadion Lohmühle in Lübeck statt, da das Stadion der Flensburger zu klein ist und keine entsprechende Flutlichtanlage hat. Das Stadion in Lübeck ist mit mehr als 9000 Zuschauern ausverkauft.