Regionalliga: Lübeck ungeschlagen, Weiche mit Remis

Hamburg (dpa/lno) - Der VfB Lübeck bleibt als einziges Team der Fußball-Regionalliga Nord ungeschlagen. Im brisanten Duell gegen den FC St. Pauli II feierte die Mannschaft von Trainer Rolf Landerl am Mittwochabend in ihrem sechsten Saisonspiel einen 3:0 (1:0)-Erfolg. Vor 2021 Zuschauern an der Lohmühle sorgten Yannick Deichmann, Daniel Franziskus und Cemal Sezer für die VfB-Treffer. Die Lübecker rangieren weiter an fünfter Stelle, zwei Punkte hinter Tabellenführer VfL Wolfsburg II. Die Wolfsburger kamen zu einem deutlichen 8:0 (2:0) gegen den TSV Havelse.

Bester Club aus Schleswig-Holstein ist weiterhin Holstein Kiel II auf Rang drei. Der Höhenflug des Aufsteigers hielt auch im Heimspiel gegen den Lüneburger SK an. Der Zweitliga-Nachwuchs gewann 2:1 (0:1) und bog das Spiel dank der Treffer von Laurynas Kulikas und Noah Awuku um.

Im Spitzenspiel erreichte Meister SC Weiche Flensburg ein 1:1 (1:0) bei Drittliga-Absteiger Werder Bremen II. Nico Empen sorgte für den Ausgleich der Gäste.

Das Derby zwischen Eintracht Norderstedt und der zweiten Mannschaft des Hamburger SV wurde auf den 5. September verlegt.