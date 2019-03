Eintracht Braunschweig feiert nächsten Sieg im Abstiegskampf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lotte (dpa/lni) - Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga den nächsten wichtigen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer André Schubert gewann am Sonntag mit 1:0 (0:0) bei den Sportfreunden Lotte und zog diesen Gegner damit wieder tief in den Tabellenkeller hinein. Das Siegtor schoss Marc Pfitzner in der 50. Minute per Foulelfmeter. Danach kassierten beide Teams noch je einen Platzverweis: Braunschweigs Steffen Nkansah sah in der 62. Minute die Rote Karte, Lottes Paterson Chato kurz darauf Gelb-Rot (70.).

Die Eintracht ist jetzt seit sieben Spielen ungeschlagen und hat in fünf der vergangenen sechs Partien kein Gegentor kassiert. Trotzdem beträgt der Vorsprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz nur einen Punkt. "Ich halte das für einen klar verdienten Sieg. Wir müssen einfach noch ein bisschen effektiver sein", sagte Trainer Schubert nach dem Spiel in einem "MagentaSport"-Interview.