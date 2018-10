0:0 im Derby: VfL Osnabrück bleibt trotzdem Tabellenführer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lotte (dpa/lni) - Der VfL Osnabrück hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga trotz eines 0:0 im Derby bei den Sportfreunden Lotte verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune profitierte am Samstag davon, dass der bisher punktgleiche Verfolger KFC Uerdingen beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:2 verlor. Osnabrück hatte in diesem Nachbarschaftsduell aber auch Glück, als Torwart Nils Körber in der Nachspielzeit eine große Chance der Lotter parierte.