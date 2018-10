Werder Bremen gewinnt Testspiel gegen Arminia Bielefeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lohne (dpa/lni) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld mit 2:1 (0:1) gewonnen. In Lohne drehte der überwiegend mit Ersatzspielern angetretene Tabellendritte am Dienstagabend die Partie in den Schlussminuten. Nachdem Prince Osei Owusu Bielefeld in der 15. Minute in Führung gebracht hatte, erzielten Johannes Eggestein (85.) und US-Talent Josh Sargent (87.) die Treffer für Werder. Positiv aus Bremer Sicht war auch das Kurz-Comeback von Martin Harnik, der immerhin für eine halbe Stunde zum Einsatz kam.