Jahn Regensburg gewinnt Testspiel in Linz mit 2:0

Linz (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg hat ein Testspiel beim österreichischen Zweitligisten FC Blau Weiß Linz gewonnen. Der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz von Trainer Achim Beierlorzer bezwang den Kontrahenten am Freitag mit 2:0 (2:0). Hamadi Al Ghaddioui (26. Minute) und Haris Hyseni (34.) machten schon in der ersten Hälfte für die Regensburger alles klar. Jahn-Coach Beierlorzer nutzte die Partie während der Länderspielpause, um Profis mit weniger Spielpraxis Einsatzzeit zu geben. Für die Regensburger geht es in der 2. Bundesliga am 21. Oktober im Heimspiel gegen Darmstadt weiter.