Ohne acht Stammspieler: Leverkusen spielt um den Gruppensieg

Nikosia (dpa) - Bayer Leverkusen kämpft nach der bereits sicheren Qualifikation für die K.o.-Runde zum Vorrunden-Abschluss in der Europa League noch um den Gruppensieg, knapp 900.000 Euro Mehreinnahmen und eine bessere Ausgangsposition. Als Gruppensieger würde der Fußball-Bundesliga in der Zwischenrunde den starken Champions-League-Absteigern wie zum Beispiel dem SSC Neapel aus dem Weg gehen. Um Platz eins abzusichern, braucht Bayer heute einen Sieg bei AEK Larnaka auf Zypern. Trainer Heiko Herrlich hat wegen der Belastung der vergangenen Wochen aber acht Stammspieler zu Hause gelassen. Dafür sind unter anderem zwei U19-Junioren in Zypern mit dabei.