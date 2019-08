Leverkusen beklagt drei Ausfälle zum Ende der Vorbereitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leverkusen (dpa) - Gleich auf drei Fußball-Profis muss Bundesligist Bayer Leverkusen in der Endphase der Saison-Vorbereitung verzichten. Wie der Werksclub am Donnerstag mitteilte, muss Joel Pohjanpalo wegen einer Belastungsreaktion im rechten Fuß einige Wochen aussetzen. Selbst eine Belastungspause des finnische Angreifers nach der im Testspiel gegen SD Eibar im Trainingslager in Zell am See erlittenen Blessur führte zu keiner Verbesserung. Nun wird der 24-Jährige vorerst komplett aus dem Training genommen.

Das trifft auch auf Mitchell Weiser zu. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger erlitt im Testspiel am vergangenen Sonntag gegen Heracles Almelo eine schmerzhafte Prellung im Bereich der Fußsohle und eines Mittelfußknochens. Weiser muss einige Tage einen Spezialschuh tragen und wird dann ein individuelles Programm absolvieren. Bayer-Kapitän Lars Bender wiederum zog sich im Test gegen Vitesse Arnheim eine leichte Zerrung im rechten Oberschenkel und soll rund eine Woche nur eingeschränkt und individuell trainieren.