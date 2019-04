Bayer-Trainer Bosz will in Champions League: "Das Höchste"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leverkusen (dpa/lby) - Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen hat die Hoffnung auf die Qualifikation für die Fußball-Champions-League noch nicht aufgegeben. "Beide Wettbewerbe sind gut. Aber am Ende wollen wir alle das Höchste erreichen", sagte der Niederländer am Tag vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player). Leverkusen belegt vier Spieltage vor dem Saisonende Platz sieben, der nach dem Finaleinzug von Bayern München und RB Leipzig im DFB-Pokal für die Europa League reichen würde. Auf den für die Champions League erforderlichen vierten Rang hat Bayer fünf Punkte Rückstand.

Doch nach zwei Siegen und angesichts eines als machbar geltenden Restprogramms gibt sich Bosz optimistisch. Auch wenn Augsburg die beiden Spiele unter dem neuen Trainer Martin Schmidt gewonnen hat. "Wir treffen auf einen Gegner, der Selbstvertrauen hat und in einer guten Verfassung ist", sagte Bosz. "Aber das sind wir auch." Seine Herangehensweise, nur von Spiel zu Spiel schauen zu wollen, will Bosz aber nicht aufgeben: "Es wäre seltsam, wenn ich plötzlich auf vier Spiele schauen würde."