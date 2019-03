Werder nach Urteil: "Deutliche Mehrbelastung weiter im Raum"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat zurückhaltend bis enttäuscht auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Streit um die zusätzlichen Polizeikosten bei Hochrisikospielen reagiert. "Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass in der Begründung der Leipziger Richter noch mehr der für uns stichhaltigen Argumentation der DFL Rechnung getragen wird. Jetzt bleibt eine deutliche Mehrbelastung des SV Werder Bremen weiter im Raum", sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald am Freitag. "Sollte die Stadt Bremen am Ende diese Gebühren durchsetzen, kann es bei Werder zu erheblichen Mehrkosten und einem nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsnachteil in der Bundesliga kommen."

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte zwar am Freitag den konkreten Streitfall zwischen der Deutschen Fußball Liga und dem Bundesland Bremen an das Oberverwaltungsgericht Bremen zurückgewiesen. Die Richter machten jedoch deutlich, dass die unter dem Dach der DFL organisierten Clubs prinzipiell für die Kosten in die Pflicht genommen werden können.

"Egal wie der Prozess ausgeht, er wird keine Gewinner kennen", sagte Hess-Grunewald. "Wir werden genau schauen, wie die schriftliche Urteilsbegründung aussieht und der Fall vor dem Oberverwaltungsgericht in Bremen geklärt wird."