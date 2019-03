Thüringen will nach Urteil zu Fußballkosten noch abwarten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur möglichen Verpflichtung von Vereinen zur Übernahme von Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen will das Thüringer Innenministerium zunächst abwarten. "Wir werden uns die Entscheidung anschauen, wenn sie endgültig vorliegt", sagte Ministeriumssprecher Oliver Löhr am Freitag auf Anfrage. Derzeit gebe es bei der Landesregierung noch keine Festlegung über ein Für oder Wider. "Ein bundesweit einheitliches Vorgehen wäre wünschenswert, damit es in dieser Frage keinen Flickenteppich gibt", fügte Löhr hinzu.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte am selben Tag entschieden, dass Fußball-Vereine grundsätzlich an den Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Spielen beteiligt werden können. Das Land Bremen hatte nach einem Hochrisikospiel des SV Werder gegen den Hamburger SV vor rund vier Jahren der DFL einen Gebührenbescheid über mehr als 400 000 Euro geschickt. Dagegen hatte die DFL geklagt. Der Bremer Fall muss in Detailfragen nochmals vom Oberverwaltungsgericht geprüft werden.