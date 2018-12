Reaktionen nach 2:0-Sieg von Leipzig gegen Mönchengladbach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) -

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Der Schlüssel zum Sieg waren zwei Dinge: Erstens unser Spiel gegen den Ball und zweitens, dass wir mit voller Kapelle antreten konnten. Man hat gesehen, wenn Kampl, Sabitzer und Demme fehlen, leidet unser Spiel mit und gegen den Ball. Es war eine tolle Mannschaftsleistung gegen einen ausgeruhten Gegner.

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben zu einem guten Bundesligaspiel beigetragen. Es ist immer schwer, wenn man gleich nach paar Minuten 0:1 zurückliegt. Ich weiß nicht, warum wir in Anfangsphase nun schon zum wiederholten Mal ein Gegentor bekommen."

Marcel Sabitzer (Mittelfeldspieler RB Leipzig): "Nach den beiden Niederlagen wollten wir heute unbedingt gewinnen und haben es gegen eine extrem spielstarke Mannschaft sehr gut gelöst. Wir haben defensiv sicher gestanden und offensiv zweimal getroffen. Das frühe Tor hat natürlich perfekt gepasst - dann hat sofort richtig die Bude gebrannt und die Fans haben eine super Stimmung gemacht. Ein perfekter Sonntag für uns."

Ibrahima Konaté (Abwehrspieler RB Leipzig): "Wir sind sehr glücklich, diesen starken Gegner besiegt zu haben. Defensiv haben wir wieder sehr gut gestanden und erneut die Null gehalten. Es macht uns schon stolz, aktuell die beste Abwehr der Bundesliga zu haben."

Timo Werner (Doppeltorschütze RB Leipzig): "Doppelpacks liegen mir in dieser Saison irgendwie - und vor allem haben die Tore drei Punkte gebracht. Es war eine Top-Teamleistung - in allen Bereichen. Nur so kann man den Tabellenzweiten besiegen."