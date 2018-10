RB Leipzigs Ziel: Mit weiterem Sieg in die Länderspielpause

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - RB Leipzig will sich heute mit einem weiteren Erfolgserlebnis in die Fußball-Länderspielpause verabschieden. Trainer Ralf Rangnick ist mit dem sächsischen Bundesligisten seit fünf Meisterschaftsspielen ungeschlagen und könnte mit einem Sieg noch weiter nach vorne rücken in der Tabelle. Personell hat der 60-Jährige keinerlei Probleme und kann drei Tage nach dem 3:1 bei Rosenborg Trondheim in der Europa League mit allen Spielern planen. Zu einem Wiedersehen kommt es mit dem ehemaligen Leipziger Angreifer Federico Palacios, der im Januar von RB zum 1. FC Nürnberg gewechselt war.