RB Leipzig peilt gegen Düsseldorf ersten Saisonsieg an

Leipzig (dpa) - Nach der Last-Minute-Qualifikation für die Europa League peilt Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Sonntag gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr/live auf Sky) den ersten Saisonsieg an. Zum Saisonstart vor einer Woche hatte die Elf von Trainer Ralf Rangnick in Dortmund mit 1:4 verloren. Die Sachsen sind in ihrem ersten Heimspiel klarer Favorit gegen den Aufsteiger. "Wie ich den Gegner einschätze, ist nicht so wichtig. Dass wir gewinnen wollen und müssen nach der Auftaktniederlage, ist klar", sagte Rangnick. Die Gäste, die auf einen Überraschungscoup hoffen, werden aus einer tief stehenden Abwehr auf Konter lauern.