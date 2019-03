RB will mit erstem Ligaheimsieg 2019 Platz drei festigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - RB Leipzig will heute den ersten Heimsieg in diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga schaffen und damit den dritten Tabellenplatz festigen. Trainer Ralf Rangnick kann voraussichtlich mit Mittelstürmer Timo Werner in der Red Bull Arena gegen den abstiegsgefährdeten FC Augsburg planen. Der Nationalspieler fehlte zuletzt erkrankt. Die Leipziger rechnen mit einem sehr defensiv eingestellten Gegner, nachdem Augsburg zuletzt so einen Sieg gegen Borussia Dortmund erzielt hatte.