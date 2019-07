RB-Trainer Nagelsmann: Spieler sollen miteinander sprechen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Es ist inzwischen schon zum Ritual geworden: Irgendwer meldet, dass Timo Werner, Stürmer beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, nun aber wirklich zum Ligakonkurrenten FC Bayern München wechsle. Prompt kommt das Dementi: "Ich weiß nichts davon", sagte Werners Berater Karlheinz Förster dem Onlineportal Spox. Und auch Julian Nagelsmann, Trainer der Rasenballer, verweist solche Berichte in das Reich der Fantasie. Auch an diesem Wochenende war es wieder so.

Dabei hatten die Roten Bullen genug damit zu tun, ihr Testspiel gegen den französischen Pokalsieger Stade Rennes zu analysieren. Der 2:0-Erfolg über die Franzosen spiegelt den Verlauf der Partie nur bedingt wieder: Ein verschossener Elfmeter, ein Lattenkracher und etliche Schüsse, die hoch über das Tor gingen, gehörten ebenso dazu. "Wir haben sechs, sieben gute Chancen schlecht liegen gelassen", räumte Nagelsmann ein. "Da muss im Liga-Betrieb, im DFB-Pokal oder der Champions League deutlich mehr rauskommen aus solchen Situationen."

Damit dieser Plan in die Tat umgesetzt werden kann, will Nagelsmann mit seiner Truppe ein neues Trainingselement einführen: Die Kommunikation auf dem Rasen. An der habe es nämlich noch gehapert, deshalb seien zu viele leichte Bälle an den Gegner verloren gegangen. "Wir haben eine sehr ruhige Mannschaft gesehen auf dem Platz, da wird kaum miteinander gesprochen", analysierte Nagelsmann. Dieser Mangel an Absprache habe unter anderem dazu geführt, dass es Ballverluste gab.

Die jüngsten Neuzugänge Ethan Ampadu und Ademola Lookman bekamen von dem 32-Jährigen nach der Partie gegen Rennes ein durchwachsenes Zeugnis ausgestellt. "Ethan hatte schon noch ein paar Probleme, er hatte drei, vier sehr gute Aktionen, drei vier sehr schwache Aktionen." Der 18-Jährige habe aber auch erst einmal mit der Mannschaft trainiert. "Jeder hat gesehen, was für ein großes Talent er ist. Einige Zeit braucht er noch, und die kriegt er auch."

"Ademola hat es auf der Offensivposition sehr gut gemacht, das mit dem Verteidigen müssen wir noch ein bisschen reinkriegen", so Nagelsmann über den 21-Jährigen, der vom FC Everton kam. Dann werde er aber als Joker variabel einsetzbar sein. "Gerade gegen tief stehende Gegner werden wir viel Freude mit ihm haben."

Wollte Nagelsmann auch zu den Gerüchten den vermeintlichen Werner-Wechsel betreffend nichts sagen, so ging er doch auf dessen Leistung ein. "Timo hat ein sehr gutes Spiel für uns gemacht. Was ich heute gesehen habe, da war ich sehr zufrieden. Es war sein bestes Vorbereitungsspiel bis jetzt."

Mit Tom Krauß bekam ein Nachwuchsspieler mit 90 Minuten etwas mehr Einsatzzeit als etablierte Kräfte. "Tom ist einer, der von der Position gut gepasst hat", begründete Nagelsmann seine Entscheidung. "Aber das war kein Wink mit dem Zaunpfahl, dass er jetzt immer spielt, nur weil er 90 Minuten gemacht hat." Dennoch habe Krauß - wie in der gesamten Vorbereitung - einen guten Eindruck hinterlassen. Der Lohn: Ein Lizenzspielervertrag bis 2021.

Bis Dienstag haben die Roten Bullen frei. Am 3. August absolvieren die Rasenballer dann noch ein Testspiel gegen den englischen Club Aston Villa, bevor am 11. August mit der Partie gegen den VfL Osnabrück im DFB-Pokal die Pflichtspielzeit beginnt.