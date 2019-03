RB Leipzigs Stürmer Werner nach Erkältung wieder im Kader

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann auf die Rückkehr von Nationalstürmer Timo Werner hoffen. Der 23-Jährige trainierte nach seiner überstandenen Erkältung wieder mit der Mannschaft und dürfte damit für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg wieder ein Option sein. "So wie es aussieht, steht er wieder im Kader", sagte Trainer Ralf Rangnick am Donnerstag. Werner, der derzeit mehr mit Wechselgerüchten im Mittelpunkt steht als mit Toren, hatte zuletzt in den Spielen gegen Hoffenheim und Nürnberg gefehlt.

Ein Fragezeichen steht dagegen hinter Sturmpartner Yussuf Poulsen. Der Däne musste das Training wegen muskulärer Wadenprobleme abbrechen. "Wir müssen abwarten, ob er spielen kann", sagte Rangnick. Definitiv ausfallen wird der erkrankte Mittelfeldspieler Diego Demme.

Die Sachsen sind seit sieben Ligaspielen ungeschlagen und stehen mit 45 Punkten auf Rang drei der Tabelle. Die Rangnick-Elf will unbedingt den Champions-League-Startplatz behaupten und Verfolger Borussia Mönchengladbach (43) auf Distanz halten.

Die Augsburger, die zuletzt mit dem 2:1 gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund für eine große Überraschung gesorgt hatten, brauchen jeden Punkt im Kampf um den Klassenverbleib. "Wir haben gesehen, wie schwer sich der BVB mit der Augsburger Spielweise getan hat. Wir gehen nicht davon aus, dass Augsburg gegen uns volle Kanne offensiv spielen wird. Uns reicht am Ende auch ein 1:0. Wir wollen gewinnen", sagte Rangnick.